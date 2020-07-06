Леоненко о поражении "Динамо" от "Шахтера": у Лужного, кроме мата, ничего нет

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Лужный не смог цензурно оценить игру команды в матче 29-го тура УПЛ с "Шахтером".

Об этом рассказал другой экс-игрок "бело-синих", эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко.

"Превосходство в составе и мастерстве. Сейчас 20 очков отрыва. Я с Лужным разговаривал. У него кроме мата ничего нет. Первый тайм обсуждать не стоит. "Динамо" просто присутствовало. Они хоть немного сгладили игру тем, что во втором тайме два гола забили. "Шахтер" в первой половине встречи сделал результат, а потом расслабился. Хоть там и молодые", – заявил Леоненко в эфире передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" все четыре дерби сезона в рамках чемпионата страны. Кроме того, киевляне повторили личный антирекорд по количеству поражений в сезоне.