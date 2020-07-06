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Леоненко о поражении "Динамо" от "Шахтера": у Лужного, кроме мата, ничего нет

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
2,5 т.
'Динамо' проиграло 'Шахтеру' все матчи текущего сезона УПЛ

"Динамо" проиграло "Шахтеру" все матчи текущего сезона УПЛ. ФК "Динамо" Киев

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Лужный не смог цензурно оценить игру команды в матче 29-го тура УПЛ с "Шахтером".

Об этом рассказал другой экс-игрок "бело-синих", эксперт программы "Великий футбол" Виктор Леоненко.

"Превосходство в составе и мастерстве. Сейчас 20 очков отрыва. Я с Лужным разговаривал. У него кроме мата ничего нет. Первый тайм обсуждать не стоит. "Динамо" просто присутствовало. Они хоть немного сгладили игру тем, что во втором тайме два гола забили. "Шахтер" в первой половине встречи сделал результат, а потом расслабился. Хоть там и молодые", – заявил Леоненко в эфире передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" проиграло "Шахтеру" все четыре дерби сезона в рамках чемпионата страны. Кроме того, киевляне повторили личный антирекорд по количеству поражений в сезоне.

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