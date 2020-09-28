Леоненко о победе "Динамо" в Генте: два дурных гола, фарт продолжается

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко назвал фартовой победу команды Мирчи Луческу в первом квалификационном матче плей-офф Лиги чемпионов над "Гентом".

По мнению эксперта программы "Великий футбол", успех столичного клуба в выездной игре был обусловлен ошибками соперника. В то же время, он выразил уверенность в том, что "бело-синие" обязаны выходить в групповой турнир Лиги чемпионов.

"Я по этой игре вообще ничего не понял. Здесь подарок сделал Безус. Два дурных гола, что хорошо, потому что фарт продолжается. Судить трудно, мячом владело "Динамо", но киевляне обязаны такой "Гент" проходить", – цитирует Леоненко пресс-служба каналов "Футбол 1/2/3".

Напомним, ответная игра украинцев и бельгийцев пройдет уже во вторник, 29 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский форвард "Гента" Роман Яремчук не сыграет с "Динамо" в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.