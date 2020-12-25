Леоненко о переходе Милевского в "Минай": будет мучиться

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко не верит в успешное возвращение Артем Милевского в украинскую Премьер-лигу.

Комментируя переход 35-летнего нападающего в "Минай", эксперт программы "Великий футбол" отметил, что надеется ошибиться в своем прогнозе.

"Это его личное решение и комментировать нет смысла. А по поводу игры: будет мучиться, как и весь "Минай". Как и многие команды УПЛ. Надеюсь ошибиться. Сколько он забьет голов? Думаю, он сам не знает. Важнее, сколько голевых передач отдаст", – написал Леоненко в социальной сети Instagram, отвечая на вопросы болельщиков.

Напомним, Милевский подписал контракт на полтора года с новичком Премьер-лиги. Позже СМИ раскрыли размер зарплаты Артема в новой команде.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Милевский рассказал о своей мотивации после перехода в "Минай".