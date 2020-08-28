В разные годы в чемпионате Украины выступали, да и сейчас выступают, представители многих стран. Не можем мы, пока, обойтись только украинскими талантливыми ребятами, а из-за легионеров не находится им место в составе клубов Премьер-лиги и некоторых клубов первой лиги. А затем они покидают Украину и раскрывают свой талант в зарубежных командах.

Не спорю, некоторые легионеры, к примеру, Тайсон, Вербич, Исмаили, Де Пена и другие, украшают наш чемпионат. Но таких, к сожалению, немного.

Рекордное количество легионеров в нашем чемпионате представляют Бразилию. Только в составе чемпиона страны – Исмаили, Додо, Тайсон, Маркос Антонио, Дентиньо, Тете, Алан Патрик, Майкон, Сиприано, Фернандо, а также натурализованные Марлос и Жуниор Мораес, а также Хочолава (Грузия), Соломон (Израиль) и так далее.

Выступали в прошлом сезоне легионеры, правда, не из Бразилии, в составе обладателей Кубка страны и серебряных призеров чемпионата киевских динамовцев: Пиварич (Хорватия), Кадар (Венгрия), Кендзера (Польша), Кадири (Гана), Вербич (Словения), Де Пена (Уругвай), Дуэлунд (Дания), Соль (Испания), Родригес (Люксембург).

А теперь, друзья, наберитесь терпения. Сейчас я перечислю, не в алфавитном порядке, представители каких стран в разные годы играли, а некоторые продолжают играть, в украинских клубах. Бразилия, Грузия, Нигерия, Камерун, Сенегал, Сербия, Хорватия, Франция, Косово, Босния и Герцеговина, Уругвай, Колумбия, Заир, Италия, Словения, Израиль, Венгрия, Дания, Польша, Албания, Македония, Марокко, Исландия, Аргентина, Боливия, Гана, Мали, Габон, Япония, Азербайджан, Армения, Россия, Финляндия… Насчитал ребят из 33-х стран, возможно, кого-то упустил, которые одевали футболки украинских клубов. А вам слабо назвать всех легионеров по фамилиям?

В заявочных списках украинских клубов в минувшем чемпионате были внесены фамилии 74 иностранных игроков. Их ноги были оценены в разную сумму – от 18 млн (Исмаили) до 100 тысяч евро.

А сейчас поговорим о некоторых африканских легионерах.

Самый первый – Мафумба Мфилю. Легионер из Заира появился в 1995 году в составе "ЦСКА-Борисфен". Сыграл всего дважды, заменяя по ходу игры Андрея Гусина (одна из игр – победа над донецким "Шахтером" со счетом 4:0).

Самый звездный – Джулиус Агахова. В свое время переход нигерийца вызвал фурор. Приобретая футболиста, блеснувшего на Кубке Африки, "Шахтер" как бы обозначил серьезность намерений в борьбе за золотые медали с "Динамо". Ага-гол проявил себя уже в чемпионате-2000/2001, а в 2006-м его удар в "золотом матче" с "Динамо" принес "горнякам" чемпионство.

Самый медальный – Папа Гуйе. Сенегалец попал в Украину через "Волынь". Много интересного может рассказать Виталий Кварцяный о первых шагах защитника на нашей земле. После "Волыни" - "Металлист", где прошли звездные годы Папы, совпавшие со звездными годами и харьковского клуба. Семь бронз и одно серебро украинского чемпионата в коллекции сенегальца. Сейчас Папа – игрок "Днепра-1", Дмитрий Михайленко им доволен.

Самый невезучий – Эрик Матуку. Ганского защитника купил "Днепр", но не собирался сразу использовать его в стартовом составе. Отдал в аренду "Арсеналу", которому предстояло сыграть в еврокубках. В стане "канониров" и не догадывались, что на Матуку висит незакрытая дисквалификация, которую можно было бы закрыть, просто попади он в заявку "Днепра". Эрик забил словенской "Муре", но оказалось, что и играть не имел права. В результате техническое поражение – 0:3, которое на выезде "Арсенал" компенсировать не смог. И о Матуку быстро забыли.

Самый недооцененный – Яя Туре. Во время выступлений в Украине этот долговязый ивуариец ничем себя не проявил. Казался лишь "одним из многих". А точнее – одним из тех, кого пачками свозил в Украину вообще и в донецкий "Металлург" в частности агент Дмитрий Селюк. Неожиданно раскрылся, только перебравшись в Европу, где его карьера и заработки шли по нарастающей. "Олимпиакос", "Монако", "Барселона", "Манчестер Сити" – именно так о нстал звездой мирового уровня.

Самый склочный – Исса Ндойе. Сенегальский вратарь, которому Виталий Кварцяный пророчил европейскую славу, помог луцкому клубу подняться из первой лиги в премьер-лигу. Потом начал халатно относиться к посещению тренировок, а когда его попытались прижать, пропустил сборы и заработал дисквалификацию. Но, тем не менее, сумел повернуть дело так, что пострадавшим посчитали его, и еще "Волынь" оказалась должна ему серьезную сумму. Впрочем, не он один стребовал деньги с "крестоносцев".

Интересно, сколько будет легионеров в новом чемпионате Украины в заявках теперь уже 14 команд отечественной Премьер-лиги?