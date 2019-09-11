Легионеры "Динамо" встретились с освобожденными моряками

Футболисты киевского "Динамо" встретились с украинскими моряками, которые недавно были освобождены из российского плена.

"Сегодня мы встретили настоящих героев Украины", - написал в Instagram 22-летний датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд на английском и украинском языках.

Дуэлунд сфотографировался с моряками вместе с 27-летним уругвайским хавбеком "Динамо" Карлосом де Пеной.

Также на фото видны другие футболисты киевского клуба Денис Бойко, Сидклей, Йосип Пиварич, Артем Беседин и Мохаммед Кадири.

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Как сообщал OBOZREVATEL, освобожденный украинский моряк рассказал о российском плене, где ему предлагали перейти на сторону врага.

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