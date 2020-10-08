Легионер "Шахтера: НСК "Олимпийский" не принадлежит "Динамо"

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон доволен перездом команды на столичный на НСК "Олимпийский".

Израильтянин считает, что нельзя считать эту арену, принадлежащей исключительно "Динамо".

"Эта арена не принадлежит "Динамо", а Киеву и Украине. Поэтому мы можем там играть. Для нас это очень хороший вариант, так как мы базируемся здесь и нам больше не нужно путешествовать так много. Это существенно облегчает нам жизнь. Возможно, на "Олимпийском" нас будут поддерживать больше болельщиков, чем в Харькове. Знаю, что многие люди из Донецка переехали в Киев. Надеюсь, они будут ходить на наши матчи. Думаю, игры Лиги чемпионов или финал между "Шахтером" и "Динамо" могли бы собрать полный НСК", – цитирует Соломона tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября донецкий "Шахтер" подписал трехлетнее соглашение со столичным НСК "Олимпийский" и откроет там офис.

Гендиректор стадиона Валентин Груздев объяснил, как НСК будут делить "Динамо" и "Шахтер"

Ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевлян.