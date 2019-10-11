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11 октября • обновлено в 13:29
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Легионер "Динамо" оценил украинцев, заговорив о жалости: спортивные итоги 10 октября

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Легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал об отношении к украинцам, а Александр Усик произвел фурор в США накануне дебютного боя в супертяжелом весе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 10 октября.

Кроме того, чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс попал в жуткую аварию и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Темы
Евро-2020 Украина – Литва
Персоны
Миккель Дуэлунд Александр Усик Эррол Спенс
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев
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