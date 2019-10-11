Легионер "Динамо" оценил украинцев, заговорив о жалости: спортивные итоги 10 октября

Легионер киевского "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал об отношении к украинцам, а Александр Усик произвел фурор в США накануне дебютного боя в супертяжелом весе.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 10 октября.
Кроме того, чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс попал в жуткую аварию и в тяжелом состоянии был госпитализирован. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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