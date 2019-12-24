Легионер "Динамо" заговорил о проблеме с клубом

25-летний парагвайский полузащитник Дерлис Гонсалес, права на которого принадлежат киевскому "Динамо", в ближайшее время намерен сменить команду.

Дерлис Гонсалес Futebol Santista

С лета 2018 года футболист выступает в составе бразильского "Сантоса" на правах аренды. По данным Tigosports, в настоящее время Дерлис хочет перейти в парагвайскую "Олимпию", однако препятствием может стать недостаточная платежеспособность команды из Парагвая.

"Есть проблема с достижением соглашения с "Динамо". Надеюсь, эта ситуация разрешится быстро", – отметил Гонсалес в комментарии средствам массовой информации.

Напомним, у Гонсалеса еще полгода арендного соглашения с "Сантосом".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из легионеров "Динамо" взбесился во время матча с "Шахтером" и обматерил главного тренера Алексея Михайличенко.

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