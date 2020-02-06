Легионер "Динамо" забил со своей половины поля в товарищеском матче

Уругвайский полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена забил потрясающий гол ударом со своей половины поля в товарищеском матче против норвежского Стремсгодсета.

На последних минутах первого тайма столичный клуб заработал право на штрафной удар на своей половине поле прямо возле центрального круга. Легионер киевлян заметил, что голкипер норвежцев слишком далеко вышел из ворот и попытался воспользоваться потерей его концентрации. Как видим, ему удался настоящий шедевр.

Карлос де Пена XSport

Это второй матч "Динамо" на вторых зимних сборах команды, которые проходят в Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 5 февраля, состоялся дебютный контрольный поединок киевлян в Белеке. Подопечные Алексея Михайличенко деклассировали словенскую "Олимпию".

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