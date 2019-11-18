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18 ноября • обновлено в 23:17
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Легионер "Динамо" забил прямым ударом с углового, оформив покер в матче: видео шедевра

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Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена стал настоящим героем спарринга "бело-синих" с соседями из "Оболонь-Бровар".

Команда Алексея Михайличенко в отсутствии игроков национальных сборных провела с "пивоварами" товарищеский матч, в котором одержала убедительную победу – 5:0. Четыре мяча на свой счет записал именно Де Пена.

Легионер "Динамо" забил прямым ударом с углового, оформив покер в матче: видео шедевра

ФК "Динамо" Киев

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Украшением игры стал гол на 45-й минуте встречи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Уругваец решился на удар от углового флага, чем поставил в тупик вратаря "Оболони". Голкипер не ожидал такого трюка от соперника и не смог отразить выстрел Де Пены.

Как сообщал OBOZREVATEL, легионер киевского "Динамо" Жерсон Родригес отметился забитым мячом в матче отбора Евро-2020.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Карлос де Пена
Тег
ФК Динамо Киев
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