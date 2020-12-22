Легионер "Динамо" забил очередной гол в чемпионате Испании

Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль, который выступает за "Тенерифе" на правах аренды, отметился голом в матче испанской Сегунды против "Жироны".

На 7-й минуте хозяева открыли счет, а на 35-й форвард удвоил их преимущество. Он оказался в нужное время в нужном месте и замкнул навес партнера по команде на дальней штанге, установив окончательный результат поединка – 2:0.

Победа позволила "Тенерифе" выйти из зоны вылета. Теперь у команды 20 очков после 19 матчей, что на один пункт больше, чем у 19-го "Алькоркона". "Жирона", напротив, ведет борьбу за повышение в классе и отстает от шестой позиции на 3 балла.

Фран Соль принял участие в 15 поединках клуба в нынешнем сезоне, отличившись тремя голами и одной результативной передачей. Его арендное соглашение с "Тенерифе" действует до лета 2021 года.

Напомним, что за 1,5 года в "Динамо" испанский нападающий сыграл 23 матча и записал на свой счет 4 мяча и 2 ассиста.

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