Легионер "Динамо" восхитился украинцами, вспомнив Майдан

Михаил Морозов Футбол 23:45, 26.10.2020 Обновлено: 23:47, 26.10.2020

Уругвайский легионер киевского "Динамо" Карлос Де Пена заявил, что очень уважает украинский народ.

В интервью изданию Tribuna он рассказал, что смотрел документальный фильм о событиях на столичном майдане Независимости и был сильно впечатлен тем, как наш народ боролся за свои права. Футболист признался, что постоянно вспоминает о событиях 2014 года, когда видит монумент на центральной площади Киева.

"Очень уважаю украинский народ. Не только из-за Чернобыля, который вам пришлось пережить, но и за революцию 2014 года. Я видел документальный фильм на Netflix "Winter On Fire". То, как люди вели себя и боролись за свои права – это что-то невероятное. Я искренне восхищаюсь украинцами. Я приехал играть в Украине, поэтому должен знать историю этой страны и понимать процессы, которые здесь происходят. Теперь, когда я вижу майдан Независимости и монумент на площади, то вспоминаю, что несколько лет назад здесь продолжалась великая борьба", – заявил Де Пена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из недавних матчей украинской Премьер-лиги уругваец отметился роскошным голом.

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