Легионер "Динамо" вернется в российский клуб – СМИ

Михаил Морозов Футбол 15:19, 4.08.2020

Центральный защитник "Динамо" Мохаммед Кадири вернется в тульский "Арсенал", цвета которого он защищал в 2018-2019 годах.

"Город самоваров, пряников и оружия. Забирает свой подарок обратно", – написано в Telegram-канале Динамо Киев Inside.

Кадири вернется в аренду в тульский "Арсенал"
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Позже это сообщение расшифровал главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков.

"Перевожу: Кадири – аренда в "Арсенал" Тула", – объяснил журналист.

Кадири вернется в аренду в тульский "Арсенал"
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Отметим, что ганский футболист перешел в "Динамо" летом 2019 года, сыграл 16 матчей, но не сумел отметиться результативными действиями. За российский клуб он провел 27 поединков, забил два гола и отдал четыре ассиста. Его контракт с киевлянами действует до лета 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, левым защитником "Динамо" Виталием Миколенко заинтересовались знаменитые команды Италии и Англии.

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