Легионер "Динамо" улетел из Киева, намекнув на уход из команды

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Фран Соль

Испанский нападающий "Динамо" Фран Соль намекнул на то, что вскоре покинет киевский клуб.

Легионер столичной команды опубликовал у себя в Instagram фотографию из самолета и сопроводил ее надписью: "Скоро".

Фран Соль намекнул на уход из "Динамо"

Соль в последнее время редко появлялся на поле, в нынешнем сезоне выходя исключительно на замену. Он отыграл суммарно 54 минуты в двух поединках украинской Премьер-лиги и 29 минут в матче за Суперкубок Украины против "Шахтера".

Придя в "Динамо" зимой 2019 года он принял участие в 23 играх за команду во всех турнирах, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ, наиболее вероятным следующим клубом Соля является "Тенерифе", который выступает во втором по силе испанском дивизионе.

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