Легионер "Динамо" рассказал о здоровье игроков, прилетевших на матч с "Барселоной"

Уругвайский полузащитник "Динамо" Карлос де Пена заявил, что все прилетевшие в Барселону футболисты чувствуют себя хорошо.

Несмотря на это, в интервью изданию Cadena Cope легионер киевлян отметил, что у большинства игроков болезнь может протекать бессимптомно. Он добавил, что все члены команды серьезно относятся к коронавирусу, но в самой Украине ситуация не наилучшая.

"Ситуация не идеальна, мы знаем. Многие наши футболисты заразились COVID-19. Мы с нетерпением ждем результатов дополнительных тестов. К счастью, все игроки, прилетевшие в Барселону, чувствуют себя хорошо, но в большинстве случаев коронавирус проходит бессимптомно, поэтому тяжело понять, есть он у тебя или нет. Во многих частях мира люди не уважают COVID-19. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы обезопасить друг друга и всех окружающих. Но что касается Украины, то в ней дела идут не лучших образом", – цитирует слова Де Пены издание europapress.es.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч третьего тура Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Динамо" могут перенести.