Легионер "Динамо" рассказал о возможном уходе из клуба

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, общаясь с журналистами в расположении сборной Польши, сообщил, что мог покинуть столицу Украины в это трансферное окно.

Томаш Кендзера gloswielkopolski.pl

"У меня было несколько предложений, но я остался в "Динамо". Теперь буду бороться за очки в Лиге Европы. Жаль только, что не в Лиге чемпионов", - цитирует поляка Хnews sport.

Tomasz Kędziora: Było kilka tematów, ale zostałem w Dynamie. Muszę walczyć o punkty w Lidze Europy, szkoda że nie w Lidze Mistrzów pic.twitter.com/ewlCf2MOeq — x-news sport (@xnews_sport) 3 сентября 2019 г.

Сборная Польши ведет подготовку к матчам отбора Евро-2020 против Словении и Австрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последний день трансферного окна "Динамо" рассталось с сербским легионером Александаром Пантичем.

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