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4 сентября • обновлено в 18:10
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Легионер "Динамо" рассказал о возможном уходе из клуба

2.1т Читать материал на украинском

Защитник киевского "Динамо" Томаш Кендзера, общаясь с журналистами в расположении сборной Польши, сообщил, что мог покинуть столицу Украины в это трансферное окно.

Томаш Кендзера

Томаш Кендзера

gloswielkopolski.pl

"У меня было несколько предложений, но я остался в "Динамо". Теперь буду бороться за очки в Лиге Европы. Жаль только, что не в Лиге чемпионов", - цитирует поляка Хnews sport.

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Тема
Трансферы
Персона
Томаш Кендзера
Место
Польша
Тег
ФК Динамо Киев
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