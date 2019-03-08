Легионер "Динамо" переходит в новую команду

Бразильский "Сан-Паулу" близок к подписанию футболиста киевского "Динамо" Че Че. Полузащитник подпишет арендное соглашение с новой командой.

Бразильский клуб уже вступил в переговоры с киевлянами о трансфере Че Че, однако "Динамо" не желало отдавать игрока в аренду. У "Сан-Паулу" же не было денег, чтобы выкупить контракт футболиста. Однако по последним данным стороны все же пришли к соглашению, сообщает Динамо от Шурика.

Че Че ФК Динамо Киев

Сам Че Че не понимает, почему не попадает в стартовый состав, ведь в зимнее межсезонье наставник команды Александр Хацкевич наигрывал его как футболиста основного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, Че Че перешел в "Динамо" в июне прошлого года. В 2018 году бразильский футболист провел 15 матчей за киевскую команду, в которых ни разу не поразил ворота соперника.

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