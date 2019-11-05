Легионер "Динамо" обматерил Михайличенко: СМИ узнали новые детали

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригес извинился перед тренерами и партнерами по команде за агрессивное поведение на скамейке запасных во время матча с "Шахтером" в Кубке Украины.

Об этом сообщил тележурналист Игорь Цыганык в эфире своего проекта "Цыганык Live".

"После матча Родригес извинился перед партнерами, тренерским штабом за свое поведение. Сказал, что больше такого не будет, такого он больше себе никогда не позволит. Он принимает решение тренера и будет адекватно реагировать на все решения", – сказал Цыганык.

Жерсон Родригес

По словам журналиста, форварда решили не наказывать, однако если такое поведение с его стороны повторится, последуют штрафные санкции.

"Родригес быстро разобрался, возможно, кто-то ему подсказал. Он извинился, но его предупредили – если такое еще раз повторится, его ждет большой штраф. Возможно, отстранение от команды на определенный период", – добавил Цыганык.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне было опубликовано видео со скамейки запасных "Динамо", на котором видно, как нападающий Жерсон Родригес взбесился во время матча с "Шахтером" в Кубке и обматерил Михайличенко.

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