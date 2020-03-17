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17 марта • обновлено в 09:50
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Легионер “Динамо” нашел заговор в ситуации с коронавирусом

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Нападающий киевского "Динамо" Фран Соль не испытывает страх из-за коронавируса и считает, что эта ситуация создана искусственно и "связана с чьими-то интересами".

"Страха у меня нет и никогда не было. И вообще, я думаю, что вся эта ситуация связана с чьими-то интересами. Уверен, что есть то, чего мы не знаем. И нам не следует ничего бояться. Другое дело, что некоторые из принимаемых мер выглядят излишними", – цитирует слова Соля издание Динамо Киев от Шурика.

Фран Соль

Фран Соль

newsfounded.com

Он также добавил, что, по его мнению, серьезность ситуации с заболеванием преувеличена.

"Если об этом задуматься, то всё выглядит так, что решается задача повысить страх населения. Я не думаю, что это такой смертельный вирус, что его надо бояться до такой степени. Вот это всё меня, конечно, немного смущает. Ситуация выглядит странной", – считает Соль.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер "Милана" Асмир Бегович назвал кошмарной проблему коронавируса в Италии.

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Тема
Коронавирус
Персона
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Киев
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