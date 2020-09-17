Легионер "Динамо" намекнул на уход из команды

Михаил Морозов Футбол 17:26, 17.09.2020

Датский легионер "Динамо" Миккель Дуэлунд намекнул на уход из киевского клуба, удалив со своей страницы в Instagram информацию о команде, за которую он выступает.

Он также отписался от официальной страницы "Динамо" в социальной сети.

Миккель Дуэлунд удалил информацию о команде, за которую сейчас выступает
Instagram Миккеля Дуэлунда

Дуэлунд пополнил состав киевлян летом 2018 года, перейдя из датского "Мидтьюланна". Всего на его счету 23 матча за команду, 3 гола и 1 результативная передача. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 2 миллиона евро. В первых четырех поединках нынешнего сезона он провел на поле 6 минут в игре первого тура УПЛ против "Олимпика".

Как сообщал OBOZREVATEL, в услугах Дуэлунда заинтересован турецкий "Ризеспор", цвета которого защищает бывший капитан "Динамо" Николай Морозюк.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Рейтинга у Зеленского не было, нет и никогда уже не будет

Коронавирусом в Киеве заразились почти 400 человек за сутки

Мост Патона в Киеве будут ремонтировать 5 лет. Документ

Гибель Качиньского: Польша потребовала ареста российских диспетчеров

Хасиды спели Гимн Украины на границе с Беларусью, их призвали вернуться домой. Видео