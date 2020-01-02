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2 января • обновлено в 19:32
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Легионер "Динамо" хочет разорвать контракт с киевским клубом

2.5т
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Грузинский защитник "Динамо" Лука Лочошвили, выступающий на правах аренды за словацкую "Жилину", заявил, что хочет разорвать контракт с киевским клубом.

Лука Лочошвили

Лука Лочошвили

Футбол24

"Игровая практика очень важна, особенно когда играешь против сильных команд за грузинскую молодежку. Думаю, если бы у меня не было такой проблемы, то я показывал бы игру куда лучше. Что касается смены команды, то я жду ответа по нескольким вариантам. Надеюсь, вскоре все будет решено, а я разорву свой контракт с киевским "Динамо", - цитирует 21-летнего футболиста "Динамомания" со ссылкой на 90wuti.ge.

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Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" и бразильский "Коринтианс" в первый день нового года достигли соглашения по переходу футболиста "бело-синих" Сидклея.

Позже появились подробности этого трансфера.

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Автор
Максим Богданов
Тег
ФК Динамо Киев
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Bogachuk Alex
Bogachuk Alex
Ща повесят ценник в 10 лямов, Ну фиг знает почему, видимо очень перспективный игрок, как Каха. Михайличенко у него же прям Лобаныч.
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