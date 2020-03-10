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10 марта • обновлено в 03:06
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Легионер "Динамо" Фран Соль прошелся по Киеву в бандитском "прикиде" из 90-х

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Испанский форвард киевского "Динамо" Фран Соль выложил в соцсетях стильное фото, сделанное в центре столицы. Снимок вызвал бурное обсуждение среди подписчиков.

Легионер динамовского клуба оделся по моде 90-х годов – спортивный костюм adidas с эмблемой в виде "трилистника", безразмерная куртка и широкие штаны подражают стилю, который в народе часто называли "гопник-стайл".

Пользователи по достоинству оценили "возврат в прошлое" в исполнении испанского футболиста "Динамо", засыпав Соля ироничными комментариями.

"Ровный прикид, многоуважаемые типчики оценят", "Украинский гопник", "Ох и модный", "На стиле", "Красавчик", "Дядька, ждем от тебя голов так же, как и твоих новых прикидов", – пишут болельщики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фран Соль прервал свою безголевую серию в матчах за "Динамо". Гол в ворота "Колоса" стал для испанца первым с 25 февраля 2019 года. После этого у 27-летнего нападающего была 496-минутная серия без забитых мячей.

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Автор
Денис Карпов
Персона
Фран Соль
Место
Украина Киев
Тег
ФК Динамо Киев
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