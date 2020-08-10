Легионер "Десны": не ожидал, что русский язык преобладает в Украине

Александр Чеканов Футбол 21:10, 10.08.2020

Эстонский легионер черниговской "Десны" Йонас Тамм признался, что был удивлен популярности русского языка в Украине.

В интервью журналу "Футболу" 28-летний защитник назвал подобное положение дел странным.

"Когда только приехал в Чернигов, не мог понять, почему не слышу украинскую речь. На месте оказалось, что большинство говорит по-русски. Конечно, это немного странно. Не ожидал, что русский язык преобладает в Украине спустя столько лет после распада СССР", – подчеркнул Тамм.

Он отметил, что в "Десне" только несколько человек говорят по-английски. "Будковский. И еще несколько молодых ребят. Очень-очень мало. О, Рябоконя (тренер "Десны" – ред.) забыл! Он тоже говорит", – резюмировал эстонец.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард донецкого "Шахтер" Жуниор Мораес оставил трогательный пост на украинском языке.

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