Легенды украинского футбола стали тренерами в "Бенфике"

Сергей Кандауров, игравший за португальскую "Бенфику" и сборную Украины, и легендарный голкипер харьковского "Металлиста" Александр Горяинов вошли в тренерский штаб Футбольной академии "Бенфика" Харьков.

В спорткомплексе "Авангард" городка Дергачи открылась вторая академия европейского топ-клуба, которая в 2015 году была признана лучшей футбольной школой мира. Под руководством тренера-координатора Жозе Алешандру Бруно, который три года был помощником нынешнего главного тренера "Бенфики" Бруну Лаже и возглавлявшего Футбольную академию "Бенфики" в ЮАР, дети от трех до 17 лет будут иметь возможность качественно научится всем премудростям футбола. Тренировки будут также проходить и на второй локации футбольной академии в самом Харькове, на поле стадиона "Football Park".

Академия "Бенфики"

Академия "Бенфики"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Бенфика" в последние дни буквально произвела фурор в детском футболе Украины - лиссабонский клуб 6 апреля открыл свою академию на базе спорткомплекса "Olympic Village " под Киевом. Футбольная академия "Бенфика" в Украине стала первой от клуба не только в нашей стране, но и на всем постсоветском пространстве.

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