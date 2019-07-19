Легенды "Динамо" сыграли товарищеский матч в Черкассах

В Черкассах на Центральном стадионе состоялась товарищеская игра между командой ветеранов киевского "Динамо" и муниципального футбольного клуба "Днепр" (Черкассы) при поддержке кандидата в народные депутаты по 194 избирательному округу от ВО "Батькiвщина" Светланы Кузьминской.

Светлана Кузьминская

Против юных черкасских футболистов сыграли легенды киевского клуба под руководством Андрея Биби.

В частности, среди звезд отечественного футбола жители Черкасс имели возможность увидеть игру Максима Шацких, Юрия Калитвинцева, Олега Гусева, Сергея Федорова, Владимира Бессонова, Александра Заварова, Ивана Яремчука, Юрия Максимова, Алексея Михайличенко и Владимира Мунтяна.

По словам Светланы Кузьминской, такая инициатива в организации футбольных матчей в Черкассах будет продолжаться и в дальнейшем.

- Одним из пунктов моей программы является реализации плана по превращению Черкасс в спортивную столицу Украины. Такие матчи являются хорошим примером для молодежи, что необходимо заниматься спортом. Поэтому я думаю, что уже в качестве народного депутата буду максимально способствовать тому, чтобы на Центральном стадионе Черкасс происходили матчи с участием легендарных футбольных команд. На этот раз в Черкассы приехало "Динамо" - отметила Светлана Кузьминская.

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