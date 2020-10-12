Легенды "Динамо" открыли стадион в Украинке. Видео

Легендарные игроки "Динамо" приняли участие в открытии футбольного стадиона в городе Украинка, который находится в Киевской области.

На новое поле, покрытие которого было изготовлено в Нидерландах, вышли такие знаменитые ветераны киевлян, как Владимир Бессонов и Александр Заваров. Они сыграли товарищеский матч со сборной города и закончили его вничью 2:2.

"Это правильно делается, чтобы молодежь оторвать от улиц, заставить их заниматься спортом. К удивлению моему, даже не ожидал, что тут может быть такое поле, как настоящее. Браво, браво руководителю. Честно", – сказал Заваров в комментарии "Подробностям-ТВ".

Отмечается, что весь проект спорткомплекса, который хотят построить на берегу Днепра, стоит 22 миллиона гривен. Для его реализации будут использоваться деньги из городского бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 33 года назад легендарная команда "Динамо" в 8-й раз в истории завоевало кубок СССР.