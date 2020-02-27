Легенду "Ювентуса" не хотели пускать в Россию из-за коронавируса

Легенда "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро столкнулся с трудностями при получении российской визы из-за коронавируса, который распространился в Италии.

Как сообщает издание Чемпионат, оба Генеральных консульства РФ находятся на севере страны, в Милане и Генуе, поэтому ему пришлось вылететь из Лос-Анджелеса в Ереван, чтобы получить разрешение на посещение России в столице Армении.

Алессандро Дель Пьеро

Стоит отметить, что задумка Дель Пьеро сработала. Ему уже удалось вылететь из Еревана в Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за вспышки коронавируса в Италии были отменены несколько матчей чемпионата страны по футболу, а поединок Лиги Европы "Интер" – "Лудогорец" пройдет без зрителей.

Гендиректор киевского "Динамо" Резо Чохонелидзе, который сейчас находится в Милане, рассказал о панических настроениях на Апеннинском полуострове в связи с эпидемией.

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