Легенду сборной России по футболу обвинили в покушении на убийство

Михаил Морозов Футбол 17:43, 21.08.2020 Обновлено: 17:53, 21.08.2020

Легендарного игрока сборной России Романа Широкова обвинили в покушении на убийство после того, как он ударил судью Никиту Данченкова на любительском турнире.

"Мы пришли к твердому убеждению, что в данном случае квалифицировать действия Широкова следует как покушение на убийство из хулиганских побуждений. Потому что иначе как попыткой убийства не назвать удар футболиста страшной силы, который, так сказать, может просто голову разбить на части, удар по голове. Слава богу, что наш арбитр смог прикрыться рукой", – цитирует слова адвоката арбитра издание "Чемпионат".

Он считает, что Широков может быть приговорен к десяти годам тюрьмы.

"Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство. Статья очень большая и серьезная. 105-я статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – наказание от 20 лет. Реально это может быть 10 лет, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства", – добавил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд изменил приговор в деле отсидевших российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

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