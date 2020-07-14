Легендарный украинский футбольный клуб получил трансферный бан от УАФ, - СМИ

Максим Иншаков Футбол 19:53, 14.07.2020 Обновлено: 20:04, 14.07.2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила футбольному клубу "Карпаты" регистрировать новых игроков из-за задолженности львовян перед своим бывшим игроком Кевином Мендесом, сообщает Meta Ratings.

Трансферный бан будет действовать в течении трех полных и последовательных заявочных периодов.

24-летний уругвайский полузащитник играл за львовский клуб с лета 2018 года по лето 2019-го.

Напомним, что "Карпаты" были основаны в 1963 году. Это единственный клуб за всю историю Кубка СССР, выигравший трофей, выступая не в высшей лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) исключил ФК "Карпаты" из украинской Премьер-лиги сезона 2019/20 за повторную неявку на матч чемпионата.

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