Легендарный украинский футбольный клуб получил трансферный бан от УАФ, - СМИ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) запретила футбольному клубу "Карпаты" регистрировать новых игроков из-за задолженности львовян перед своим бывшим игроком Кевином Мендесом, сообщает Meta Ratings.

Трансферный бан будет действовать в течении трех полных и последовательных заявочных периодов.

24-летний уругвайский полузащитник играл за львовский клуб с лета 2018 года по лето 2019-го.

Напомним, что "Карпаты" были основаны в 1963 году. Это единственный клуб за всю историю Кубка СССР, выигравший трофей, выступая не в высшей лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 июля Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) исключил ФК "Карпаты" из украинской Премьер-лиги сезона 2019/20 за повторную неявку на матч чемпионата.