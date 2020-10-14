Легендарный футболист сборной Украины стал тренером в московском "Динамо"

Легендарный футболист сборной Украины Андрей Воронин вошел в тренерский штаб московского "Динамо".

Как сообщает пресс-служба российского клуба, украинец будет работать вместе с новым главным тренером – Сандро Шварцем. Контракт с 41-летним немецким специалистом заключен до конца сезона-2021/22.

Воронин выступал за московское "Динамо" в 2010-2014 годах. Шварц работал в "Майнце" с 2017 по 2019 год. В ноябре прошлого года он был уволен из клуба после того, как "Майнц" набрал 9 очков в 11 матчах.

"Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров, набрав 17 очков.

Ранее Воронин признался, что хотел бы поработать в московском "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале года в России финальный поединок турнира "Кубок легенд", в котором в составе Международной команды звезд футбола играл экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин, закончился скандалом.