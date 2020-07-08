Легендарный турецкий футболист забил гол и установил уникальное достижение

Легендарный турецкий полузащитник Эмре Белезоглу отличился голом за "Фенербахче" в матче 31-го тура местной Суперлиги и стал первым футболистом в истории чемпионата, который забивал в четырех разных десятилетиях.

Первым клубом в профессиональной карьере Эмре был "Галатасарай", за который он выступал в сезонах 1996/97-2000/01, забив 13 голов в Суперлиге. Он вернулся в турецкий чемпионат в сезоне 2008/09, перейдя в "Фенербахче", а летом 2015 года ушел в "Башакшехир", где провел четыре сезона, прежде чем снова стать игроком "Фенербахче".

Эмре Белезоглу стал первым футболистом в чемпионате Турции, который забивал голы в четырех десятилетиях Twitter OptaCan

Гол в ворота "Генчлербирлиги" принес его команде ничью, стал его первым в 2020 году и позволил установить уникальное достижение – Эмре забивал в 1990-х, 2000-х, 2010-х и 2020-х годах. Всего на его счету 384 матча в Суперлиге, в которых он забил 51 гол и отдал 52 результативные передачи.

Футболист также выступал в ведущих европейских чемпионатах – в Италии за "Интер", в Испании за "Атлетико" и в Англии за "Ньюкасл". В сентябре ему исполнится 40 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-игрок ЦСКА и "Милана" Кейсуке Хонда установил уникальное достижение в мировом футболе.