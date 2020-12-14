Легендарный тренер "Ливерпуля", который едва не возглавил "Динамо", умер в 73 года

Знаменитый французский тренер Жерар Улье умер в ночь с воскресенья, 13 декабря, на понедельник, 14 декабря, в возрасте 73 лет.

Как сообщает издание SportBible, три недели назад ему сделали операцию по удалению аневризма аорты. Улье вернулся домой из больницы в воскресенье, 13 декабря, а уже ночью ему стало плохо, и его не смогли спасти.

Француз известен по работе с "Ливерпулем" и "Лионом". С английским клубом он выиграл все возможные кубковые турниры в сезоне 2000/01. Ему покорились Кубок Англии, английской лиги и УЕФА, Суперкубки Англии и УЕФА. С "Лионом" он дважды завоевал титул чемпиона Франции в сезонах 2005/06 и 2006/07.

Напомним, что летом 2007 года президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что подписал контракт с Улье, но из-за проблем со спиной тот решил отказаться от этого поста за пять дней до выхода на работу и занял должность в Федерации футбола Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, умер тренер Алехандро Сабелья, который вывел сборную Аргентины в финал чемпионата мира по футболу 2014 года.