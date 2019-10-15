Главная Новости
15 октября • обновлено в 21:28
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Легендарный российский футболист унизил Украину и получил ответку

10.3т Читать материал на украинском

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

Легендарный российский футболист унизил Украину и получил ответку

"Такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина на ЧМ в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала на ЧМ. Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в "Уфу", а потом уже он поехал дальше", — цитирует Юрана Чемпионат.com.

Украинские фанаты не стали терпеть такого, и высказали все, что думают о россиянине.

"Этот Баран забыл, что рашка попала на ЧМ только потому что купила его у Блаттера?", "О да. эта знаменитая футбольная школа Уфы вырастила талант для "МанСити". "Зенит" небось из Ракицкого тоже сделал игрока. Типичный срусский, всё хорошее приписывает как к своему, а плохое бывает только у биндеровцев", - пишут пользователи (стилистика оригинала сохранена).

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Новости
"Немає питань": российский комментатор поздравил Украину с выходом на Евро-2020

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

После игры, наши футболисты устроили феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском", а болельщики в соцсетях бурно отметили этот успех национальной команды.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Тег
Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
6
24
Смешно
10
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
получил ответку? типа он первый начал?))) упоротые я смеюсь с вас. сами начали а теперь возмущаются а нас за шо)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Все мы,помним прошлый ЧЕ,где Украина проиграла 3 матча и не забила ни одного мяча.героям,так та,слава.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Livesey David
Livesey David
Xаxлов и унижать не надо из слабейшей группы вышли на ЧЕ, а понтов, как-будто уже его выиграли.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Борисс Робот
Борисс Робот
Livesey David, ну не повезло нам...а вот рашка вышла из самой сильной группы.. по идее должна стать чемпионом...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel