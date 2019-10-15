Легендарный российский футболист унизил Украину и получил ответку

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран унизил Украину и футболиста сборной Романа Яремчука за его слова после победы над сборной Португалии в квалификации Евро-2020.

"Такие футболисты называются футболистиками. Игрок говорит о том, как он сыграл, сколько забил, о перспективах своей сборной, а футболистик же начинает рассказывать о других сборных, других игроках. Давайте вспомним, участвовала ли вообще Украина на ЧМ в 2018 году? Вот и весь ответ. Нужно быть повнимательнее с высказываниями, может, он просто забыл, что сборная Украины не участвовала на ЧМ. Говоря об украинских игроках, выступающих в топ-клубах, можно вспомнить только Зинченко. И то это благодаря больше российскому чемпионату. Его взяли в "Уфу", а потом уже он поехал дальше", — цитирует Юрана Чемпионат.com.

Украинские фанаты не стали терпеть такого, и высказали все, что думают о россиянине.

"Этот Баран забыл, что рашка попала на ЧМ только потому что купила его у Блаттера?", "О да. эта знаменитая футбольная школа Уфы вырастила талант для "МанСити". "Зенит" небось из Ракицкого тоже сделал игрока. Типичный срусский, всё хорошее приписывает как к своему, а плохое бывает только у биндеровцев", - пишут пользователи (стилистика оригинала сохранена).

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

(с) tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

После игры, наши футболисты устроили феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском", а болельщики в соцсетях бурно отметили этот успех национальной команды.

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