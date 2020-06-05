Легендарный российский футболист Погребняк ответил на слова Алиева о "фейковом" коронавирусе

Михаил Морозов Футбол 09:44, 5.06.2020

Легендарный российский футболист Павел Погребняк, ранее переболевший COVID-19, прокомментировал слова экс-игрока киевского "Динамо" Александра Алиева, который назвал болезнь "фейком".

"Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает так же, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот "умников"", – заявил Погребняк в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Павел Погребняк

Отметим, что россиянин является победителем Кубка и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" и лучшим бомбардиром триумфального для питерского клуба розыгрыша Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально стало известно, что Погребняк стал единственным игроком "Урала", у которого выявили COVID-19. Позже появилась информация, что коронавирусом заболела вся его семья.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

В Запорожье нашли страшное видео с умершим в нелегальном детсаду ребенком

"Люди в черном": видео с Зеленским в селе вызвало ажиотаж в сети

Рада назначила Ткаченко новым министром культуры

Рада приняла закон о "ворах в законе": нардепы "заслушали" криминальных авторитетов

Пресс-секретарь Зеленского Мендель за год заработала почти миллион