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22 мая • обновлено в 14:22
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Легендарный российский футболист Павел Погребняк заболел коронавирусом

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Бывший нападающий "Зенита" Павел Погребняк, который сейчас выступает за "Урал", сдал позитивный тест на коронавирус.

"По результатам общекомандного тестирования на COVID-19, было выявлено наличие коронавирусной инфекции в организме нападающего "Урала" Павла Погребняка. Его тест, который был повторно исследован в региональном подразделении Роспотребнадзора, дал положительный результат. Отметим, что заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Его здоровью ничего не угрожает", – написано на официальном сайте команды нападающего.

Павел Погребняк в составе "Зенита"

Павел Погребняк в составе "Зенита"

Отмечается, что у остальных игроков и персонала "Урала" коронавирус выявлен не был.

Напомним, что в составе "Зенита" Погребняк стал победителем Кубка УЕФА 2007/08, забив 10 голов и завоевав звание лучшего бомбардира турнира вместе с итальянцем Лукой Тони. В Суперкубке УЕФА 2008, в котором питерцы выиграли у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1, он отличился одним из голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из самых титулованных клубов Европы зафиксировано массовое заражение коронавирусом.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Тег
ФК Зенит
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