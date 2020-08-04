Легендарный голкипер "Реала" объявил о завершении карьеры

Михаил Морозов Футбол 15:59, 4.08.2020

Легендарный голкипер "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры в возрасте 39 лет.

"Важным является путь, по которому вы идете, и люди, которые сопровождают вас, а не пункт назначения, к которому вы стремитесь. Я думаю, что могу без колебаний сказать, что это был путь и пункт назначения мечты", – написал знаменитый вратарь на своей странице в Twitter.

Икер Касильяс объявил о завершении карьеры
Twitter Икера Касильяса

Он попал в академию "Реала" в возрасте девяти лет. За время своей профессиональной карьеры на "Сантьяго Бернабеу" Касильяс провел за команду 16 сезонов, сыграл в 725 матчах, 264 из которых он отстоял на ноль. На его счету три победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Икер также помог сборной Испании выиграть два чемпионата Европы (2008 и 2012) и чемпионат мира в 2010 году.

В 2015-м Касильяс перешел в "Порту", за который он выступал до апреля 2019 года, пока у него не случился инфаркт миокарда во время одной из тренировок команды. На протяжении последнего года он был членом тренерского штаба португальского клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о завершении карьеры объявил знаменитый игрок сборной Украины Марко Девич.

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