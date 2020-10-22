Легендарный гол Реброва помог "Динамо" разгромить "Барселону": как это было. Видео

22 октября 1997 года киевское "Динамо" разгромило "Барселону" со счетом 3:0 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте благодаря легендарному голу Сергея Реброва, который сумел переиграть голкипера каталонцев Рууда Хеспа ударом практически с нулевого угла. Киевляне продолжили владеть инициативой, что вылилось во второе взятие ворот в поединке. Юрий Максимов удачно сыграл на добивании после того, как удар все того же Реброва был заблокирован.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – "Барселона" пыталась контролировать мяч, а "Динамо" играло на контратаках. В одной из них Андрей Шевченко вышел один на один с Хеспом, который сбил украинского нападающего и был удален с поля. Через несколько минут киевлянам удалось снять все вопросы о победителе матча благодаря голу Юрия Калитвинцева.

В Лиге чемпионов сезона 1997/98 подопечные Валерия Лобановского вышли из группы с первого места, но вылетели на стадии четвертьфинала, проиграв туринскому "Ювентусу" с общим счетом 2:5.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 октября 1975 года "Динамо" сенсационно обыграло "Баварию" и завоевало Суперкубок Европы.