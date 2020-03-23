Легендарный футбольный тренер заразился коронавирусом

Легендарный турецкий тренер Фатих Терим, который сейчас работает в "Галатасарае", сдал положительный тест на коронавирус.

"Тест на коронавирус, сделанный мне сегодня, показал положительный результат. Не стоит беспокоиться о моем здоровье, я нахожусь в надежных руках", – написал Терим у себя в Twitter.

Фатих Терим

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020

Напомним, что в первую очередь 66-летний специалист известен благодаря тренерской работе в "Галатасарае" и сборной Турции. Он восемь раз приводил свою команду к победе в чемпионате Турции, трижды выигрывал кубок страны и один раз – Кубок УЕФА в сезоне 1999/00. Кроме того, в 2008 году сборная Турции под его руководством завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, как победил коронавирус.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!