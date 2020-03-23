Легендарный футбольный тренер заразился коронавирусом

Легендарный турецкий тренер Фатих Терим, который сейчас работает в "Галатасарае", сдал положительный тест на коронавирус.
"Тест на коронавирус, сделанный мне сегодня, показал положительный результат. Не стоит беспокоиться о моем здоровье, я нахожусь в надежных руках", – написал Терим у себя в Twitter.
Фатих Терим
Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere..— Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020
Напомним, что в первую очередь 66-летний специалист известен благодаря тренерской работе в "Галатасарае" и сборной Турции. Он восемь раз приводил свою команду к победе в чемпионате Турции, трижды выигрывал кубок страны и один раз – Кубок УЕФА в сезоне 1999/00. Кроме того, в 2008 году сборная Турции под его руководством завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу.
Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, как победил коронавирус.
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