Главная Новости
23 марта • обновлено в 22:59
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Легендарный футбольный тренер заразился коронавирусом

872
Читать материал на украинском

Легендарный турецкий тренер Фатих Терим, который сейчас работает в "Галатасарае", сдал положительный тест на коронавирус.

"Тест на коронавирус, сделанный мне сегодня, показал положительный результат. Не стоит беспокоиться о моем здоровье, я нахожусь в надежных руках", – написал Терим у себя в Twitter.

Фатих Терим

Фатих Терим

Напомним, что в первую очередь 66-летний специалист известен благодаря тренерской работе в "Галатасарае" и сборной Турции. Он восемь раз приводил свою команду к победе в чемпионате Турции, трижды выигрывал кубок страны и один раз – Кубок УЕФА в сезоне 1999/00. Кроме того, в 2008 году сборная Турции под его руководством завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал, как победил коронавирус.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат Турции" на OBOZREVATEL.

Темы
чемпионат Турции Коронавирус
Теги
Галатасарай Стамбул сборная Турции по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
NiP
VS
ENCE
Победа NiP с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
Godsent
VS
Team Spirit
Победа Team Spirit
1.80 Сделать ставку
Astralis
VS
Team Vitality
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
2,11 Сделать ставку
Бой Хабиб – Фергюсон состоится вовремя
1.62 Сделать ставку
Вакцина от коронавируса COVID-19 первой будет найдена в Америке
1.60 Сделать ставку
До 1 апреля 2020 года станет известно о заражении коронавирусом Путина
14.00 Сделать ставку
Чемпионский парад Ливерпуля состоится до 1 сентября 2020
2.50 Сделать ставку
Следующая команда Гвардиолы - Ювентус
1.57 Сделать ставку
NaVi
VS
Complexity
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
North
VS
BIG
Победа BIG
1.77 Сделать ставку