Легендарный футболист умер от редкой болезни

Бывший полузащитник сборной Сенегала и "Фулхэма" Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42 лет, сообщает Mirror. У Диопа была диагностирована болезнь Шарко – Мари – Тута (ШМТ), или наследственная моторно-сенсорная нейропатия.

При этой болезни больные страдают от слабости и атрофии мышц дистальных отделов конечностей, деформации стоп и кистей, у них наблюдается снижение сухожильных рефлексов, изменение походки, потеря чувствительности в конечностях.

Диоп стал мировой знаменитостью на чемпионате мира 2002 года, когда забил сборной Франции и выбил ее с турнира, а Сенегал добрался до 1/4 финала.

Диоп играл в составе английских "Фулхэма", "Портсмута" и "Вест Хэма", а также греческого АЕКа. Последним клубом Диопа стал "Бирмингем Сити", из которого тот ушёл в 2013 году.

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