Легендарный футболист 'Шахтера' умер в России

Легендарный футболист донецкого "Шахтера "и бывший тренер сборной СССР по футболу Владимир Сальков скончался в России на 84-м году жизни.

Умер Владимир Сальков Twitter ЦСКА

Сальков в составе донецкого клуба провел 10 лет и дважды завоевал Кубок СССР, играя на позиции защитника. За "оранжево-черных" сыграл 231 матч, в которых забил 3 гола. Помимо "Шахтера" Сальков также защищал цвета "Крыльев Советов".

Владимир Сальков novostivolgograda.ru

После завершения карьеры футболиста, работал главным тренером в "Шахтере". При нем команда стала обладателем Кубка Украины 1995. В ноябре 1995 стал тренером олимпийской сборной России. В 2000—2001 возглавлял сборную Узбекистана.

Работал спортивным директором клуба ЦСКА (Москва) (2003—2007).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее легендарный футболист киевского "Динамо" Владимир Трошкин скончался в возрасте 72-х лет.