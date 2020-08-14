Легендарный футболист "Шахтера" официально перешел в английский топ-клуб

Легендарный футболист "Шахтера" Виллиан перешел в лондонский "Арсенал" на правах свободного агента.

Как сообщается на официальном сайте "канониров", бразильский полузащитник, который на протяжении последних семи лет выступал за "Челси", подписал трехлетний контракт. В новом клубе он будет играть под 12-м номером.

Виллиан стал игроком "Арсенала" Официальный сайт ФК "Арсенал"

В составе "синих" Виллиан выиграл два чемпионских титула английской Премьер-лиги, Кубок Англии и Лигу Европы. Он провел 339 матчей за "Челси", забил 63 гола и отдал 56 результативных передач.

Напомним, что бразилец на протяжении шести лет выступал за донецкий "Шахтер", выиграв с "горняками" четыре чемпионата Украины, по три Кубка и Суперкубка Украины и Кубок УЕФА 2008/09.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Арсенал" завоевал Кубок Англии, сделав камбэк в финальном матче против "Челси".