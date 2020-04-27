Легендарный футболист Роналдиньо впервые прокомментировал свой арест

Михаил Морозов Футбол 14:33, 27.04.2020

Легендарный футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что был очень удивлен, когда по прилету в Парагвай их с братом паспорта оказались фальшивыми.

"Мы были невероятно удивлены, когда узнали, что наши документы фальшивые. С того момента мы оказывали полное содействие властям, пытаясь помочь им разобраться в этой проблеме. Это стало большим ударом для меня. Я никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Всю свою жизнь я пытался быть профессионалом и радовать людей своей игрой в футбол", – цитирует слова Роналдиньо издание Goal.

Роналдиньо
Goal.com

Он рассказал, что они с братом ехали в Парагвай на открытие онлайн казино. Адвокаты экс-футболиста заявляли, что их клиент получил паспорт в качестве подарка от местного спонсора и не знал о незаконности своих действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналдиньо вместе с братом был задержан в начале марта.

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