Главная Новости
27 апреля • обновлено в 15:05
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Легендарный футболист Роналдиньо впервые прокомментировал свой арест

1.2т
Читать материал на украинском

Легендарный футболист "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо заявил, что был очень удивлен, когда по прилету в Парагвай их с братом паспорта оказались фальшивыми.

"Мы были невероятно удивлены, когда узнали, что наши документы фальшивые. С того момента мы оказывали полное содействие властям, пытаясь помочь им разобраться в этой проблеме. Это стало большим ударом для меня. Я никогда не думал, что попаду в такую ситуацию. Всю свою жизнь я пытался быть профессионалом и радовать людей своей игрой в футбол", – цитирует слова Роналдиньо издание Goal.

Роналдиньо

Роналдиньо

Goal.com

Он рассказал, что они с братом ехали в Парагвай на открытие онлайн казино. Адвокаты экс-футболиста заявляли, что их клиент получил паспорт в качестве подарка от местного спонсора и не знал о незаконности своих действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналдиньо вместе с братом был задержан в начале марта.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Рональдиньо
Место
Парагвай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9009.

    Вылечились: 864. Умерли: 220.

  • В мире заболели около 3 миллионов человек, погибли – более 205 тысяч.

  • Италия обнаружила новый способ передачи коронавируса: под угрозой целые города.

  • В Украине запустят массовое тестирование на антитела к коронавирусу: Степанов назвал сроки.

  • В Китае всполошились из-за новой вспышки COVID-19: винят Россию.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку