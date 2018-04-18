Легендарный футболист променял "Барселону" на вино в Китае

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста покинет команду ради китайского клуба "Тяньцзинь Цюаньцзянь" из-за вина.

По информации газеты Marca, испанец после переезда в Китай планирует развить винодельный бизнес. Хавбек намерен реализовывать на китайском рынке до двух миллионов бутылок вина в год.

На данный момент винодельня испанца продает порядка 700 тысяч бутылок алкоголя разных сортов. В пределах Испании бизнес футболиста является убыточным.

В октябре 2017 года Иньеста подписывал пожизненный контракт с "Барселоной". 33-летний футболист является воспитанником каталонской команды. Вместе с "Барселоной" полузащитник восемь раз становился победителем чемпионата Испании, четыре раза — Лиги чемпионов, пять раз выигрывал Кубок Испании и семь раз Суперкубок страны.

Ранее Дарио Срна рассказал об отказе играть в "Барселоне".