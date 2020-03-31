Легендарный футболист находится в критическом состоянии из-за коронавируса

Легендарный голкипер сборной Турции Рюштю Речбер попал в больницу после позитивного теста на коронавирус и находится в критическом состоянии.

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"Мы отвезли моего мужа Рюштю в больницу после позитивного теста на коронавирус. Сначала все было нормально, но потом симптомы начали стремительно усиливаться. Это критический период. Да поможет Бог всем заболевшим, в том числе и моему мужу", – цитирует слова его жены издание The Guardian.

Рюштю Речбер Goal

46-летний экс-футболист является рекордсменом по количеству матчей за турецкую сборную, проведя в ее составе 120 поединков. Вместе с национальной командой он дошел до полуфинала чемпионата мира 2002 года. На протяжении клубной карьеры он защищал цвета "Фенербахче", "Барселоны" и "Бешикташа".

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