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31 марта • обновлено в 12:37
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Легендарный футболист находится в критическом состоянии из-за коронавируса

1.3т
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Легендарный голкипер сборной Турции Рюштю Речбер попал в больницу после позитивного теста на коронавирус и находится в критическом состоянии.

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"Мы отвезли моего мужа Рюштю в больницу после позитивного теста на коронавирус. Сначала все было нормально, но потом симптомы начали стремительно усиливаться. Это критический период. Да поможет Бог всем заболевшим, в том числе и моему мужу", – цитирует слова его жены издание The Guardian.

Рюштю Речбер

Рюштю Речбер

Goal

46-летний экс-футболист является рекордсменом по количеству матчей за турецкую сборную, проведя в ее составе 120 поединков. Вместе с национальной командой он дошел до полуфинала чемпионата мира 2002 года. На протяжении клубной карьеры он защищал цвета "Фенербахче", "Барселоны" и "Бешикташа".

Как сообщал OBOZREVATEL, известный футбольный тренер Бенито Жоанет умер от коронавируса в Испании.

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Тема
Коронавирус
Теги
сборная Турции по футболу Бешикташ Стамбул Фенербахче Стамбул ФК Барселона
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