Легендарный футболист "Барселоны" Роналдиньо взят под стражу: что случилось

Бывший футболист сборной Бразилии, "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.

Роналдиньо fcbarcelonanoticias.com

Об этом сообщает издание ABC Color со ссылкой на министра внутренних дел Парагвая Эуклидеса Асеведо.

По заявлению властей Парагвая, Роналдиньо и его брат оказались в стране, использовав сомнительные документы, которые они могли получить около 15 дней назад. Прокурор Федерико Дельфино отметил, что начато расследование инцидента. У правоохранителей есть ордер на арест Роналдиньо и его брата, но мера пресечения для обоих пока не избрана.

Роналдиньо попался с поддельным паспортом abc.com.py

В среду в гостинице, где проживает Роналдиньо и его брат Роберто, прошел обыск, в ходе которого были изъяты парагвайские паспорта и мобильные телефоны. Подозреваемые находятся в отеле под стражей полиции. В четверг они явятся в прокуратуру для дачи показаний.

¡Detuvieron a Ronaldinho en Paraguay! Éste sería el pasaporte falso con el cual habría ingresado al país y por el cual fue detenido.

¿Nacionalidad? Paraguaya 👀 pic.twitter.com/Ndil5Y2xE0 — Diario Olé (@DiarioOle) March 5, 2020

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта из-за неуплаты налогов. Во время строительства дома на берегу озера в Порту-Алегри он нарушил природоохранное законодательство и получил штраф в размере более $2,2 млн.

Роналдиньо – чемпион мира 2002 года. В составе "Барселоны" он выиграл два чемпионата Испании (2005, 2006) и стал победителем Лиги чемпионов (2006), а в 2011 году, выступая за "Милан", стал чемпионом Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одного из футбольных матчей в ЮАР произошел дикий инцидент: фанат на BMW выехал на поле и пытался задавить судью и футболистов.

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