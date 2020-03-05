Главная Новости
5 марта • обновлено в 12:58
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Легендарный футболист "Барселоны" Роналдиньо взят под стражу: что случилось

3.9т
Читать материал на украинском

Бывший футболист сборной Бразилии, "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо был задержан в Парагвае по подозрению в использовании для въезда в страну фальшивого паспорта.

Роналдиньо

Роналдиньо

fcbarcelonanoticias.com

Об этом сообщает издание ABC Color со ссылкой на министра внутренних дел Парагвая Эуклидеса Асеведо.

По заявлению властей Парагвая, Роналдиньо и его брат оказались в стране, использовав сомнительные документы, которые они могли получить около 15 дней назад. Прокурор Федерико Дельфино отметил, что начато расследование инцидента. У правоохранителей есть ордер на арест Роналдиньо и его брата, но мера пресечения для обоих пока не избрана.

Роналдиньо попался с поддельным паспортом

Роналдиньо попался с поддельным паспортом

abc.com.py

В среду в гостинице, где проживает Роналдиньо и его брат Роберто, прошел обыск, в ходе которого были изъяты парагвайские паспорта и мобильные телефоны. Подозреваемые находятся в отеле под стражей полиции. В четверг они явятся в прокуратуру для дачи показаний.

В 2018 году Роналдиньо лишили загранпаспорта из-за неуплаты налогов. Во время строительства дома на берегу озера в Порту-Алегри он нарушил природоохранное законодательство и получил штраф в размере более $2,2 млн.

Роналдиньо – чемпион мира 2002 года. В составе "Барселоны" он выиграл два чемпионата Испании (2005, 2006) и стал победителем Лиги чемпионов (2006), а в 2011 году, выступая за "Милан", стал чемпионом Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одного из футбольных матчей в ЮАР произошел дикий инцидент: фанат на BMW выехал на поле и пытался задавить судью и футболистов.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!

Автор
Денис Карпов
Персона
Рональдиньо
Место
Парагвай
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Дале
VS
Долль
Норвежец финиширует выше немца
1.83 Сделать ставку
Гарсия
VS
Ван Эйтванк
Победа Каролин
1.82 Сделать ставку
Цуренко
VS
Бултер
Тотал больше 20,5 гейма
2.05 Сделать ставку
Падерборн
VS
Кельн
Инд. тотал Кельна больше 1.5
1.78 Сделать ставку
Алавес
VS
Валенсия
Обе забьют
1.95 Сделать ставку
Алавес
VS
Валенсия
Тотал больше 2
1.74 Сделать ставку
Марсель
VS
Амьен
Победа Марселя с форой (-1)
2.05 Сделать ставку
Ноттингем Форест
VS
Миллуолл
Тотал меньше 2.5
1.64 Сделать ставку
Нюрнберг
VS
Ганновер
Тотал меньше 2.5
1.92 Сделать ставку
Бешикташ
VS
Анкарагюджю
Победа Бешикташа с форой (-1.5)
1.80 Сделать ставку