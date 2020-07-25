Легендарный чемпион мира по футболу заразился коронавирусом

Максим Иншаков Футбол 14:24, 25.07.2020 Обновлено: 14:35, 25.07.2020

Чемпион мира-2010 и двукратный чемпион Европы (2008, 2012) в составе сборной Испании Хави заразился COVID-19.

Об этом сообщил сам 40-летний экс-футболист, возглавляющий ныне катарский клуб "Аль-Садда".

"Несколько дней назад я сдал положительный тест на коронавирус. К счастью, я хорошо себя чувствую, но мне придется находиться в изоляции, пока я не избавлюсь от вируса. Когда мне разрешат, я с радостью вернусь к своим обязанностям", – сообщил Хави.

Хави подхватил COVID-19
Twitter Аль-Садда

На 25 июля у "Аль-Садда" запланирован матч против "Аль-Хора" в чемпионате страны. Этот поединок должен стать первым после возобновления сезона, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Федерации футбола Боливии Сесар Луис Салинас умер от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 58 лет.

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