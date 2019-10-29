Легендарного украинского тренера уволили после провала в отборе Евро-2020

73-летний украинский специалист Семен Альтман больше не занимает пост главного тренера сборной Молдовы.

Семен Альтман Фото Николая Бочка

По информации официального сайта Молдовской федерации футбола, вместе с легендарным украинским специалистом, который долгое время трудился в штабе Олега Блохина в сборной Украины, со своих должностей уволены и его помощники: Александр Скрипник, Геннадий Альтман и Владимир Цыткин.

Альтман встал у руля молдовской команды в июле 2019 года. Под его руководством молдаване уступили во всех четырех матчах отбора Евро-2020 с общим счетом 0:12.

На данный момент сборная Молдовы с 3 очками находится на последнем месте в своей отборочной группе, уступая Андорре. На посту главного тренера украинца Альтмана сменил турецкий наставник Энгин Фират.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял беспрецедентное решение по матчам соперника Украины - сборной Сербии - в отборе Евро-2020.

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