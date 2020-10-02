Легенда "Ювентуса" назвал дополнительные трудности матчей с "Динамо"

Легендарный футболист туринского "Ювентуса" Павел Недвед высоко оценил нынешний уровень киевского "Динамо", с которым итальянцы сыграют на групповом этапе Лиги чемпионов.

По словам нынешнего вице-президента "Старой сеньоры", у подопечных Андреа Пирло могут возникнуть трудности во время поездки на выездной матч в столицу Украины.

"Динамо" – это очень хорошая и непростая команда с опытным тренером Мирчей Луческу. Он вошел в историю донецкого "Шахтера". К тому же, если нам придется ехать в Киев зимой, это может вылиться в дополнительные трудности", – цитирует Недведа Jmania.it.

Он добавил, что ждет непростых игр на групповом этапе Лиги чемпионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис положительно оценил результаты жеребьевки Лиги чемпионов для своей команды.